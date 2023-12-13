Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:15
Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Barak Bakhar yönetimindeki Kızılyıldız, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Young Boys'a 2-0 mağlup oldu.

Manchester City ise sahasında Leipzig'i 3-2 mağlup etmişti.


Manchester City Kızılyıldız Şampiyonlar Ligi

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