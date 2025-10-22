Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 20:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Kjetil Knutsen'den Galatasaray maçında dikkat çeken hareket!

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray maçında kulak tıkacı taktı.

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı görüldü.

İşte o görüntü:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #bodo glimt #kjetil knutsen

