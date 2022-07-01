Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6. gününde 9 madalya kazandı. Organizasyonda Türkiye, 48 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 09:04
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

OYUNLARIN 6'NCI GÜNÜNDE MADALYA ALAN SPORCULAR:

Badminton:

Altın: Neslihan Yiğit.

Judo:

Altın: Vedat Albayrak.

Atletizm:

Altın: Jak Ali Harvey.

Gümüş: Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev.

Bronz: Özlem Becerek.

Boks:

Bronz: Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş.


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