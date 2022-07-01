Voleybol Kadın Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi
Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı.
Rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, yarı finale çıktı.
Millilerde Tutku Burcu Yüzgenç, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Sırbistan ile yarı finalde karşılaşacak.
Video Haberler
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte otoyollardaki yeni hız sınırı