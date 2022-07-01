Voleybol Kadın Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 09:09
Voleybol Kadın Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı.

Rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, yarı finale çıktı.

Millilerde Tutku Burcu Yüzgenç, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Sırbistan ile yarı finalde karşılaşacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı akdeniz oyunları Sırbistan
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