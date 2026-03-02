Cumhuriyet Gazetesi Logo
Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi

Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi

2.03.2026 10:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-89 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Madison Square Garden'da oynanan maçta, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla Knicks'e liderlik etti. Karl-Anthony Towns 12 sayı, 14 ribaunt, Josh Hart 10 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bir ay içinde en az 10 maç oynayıp tamamını kazanan ve her maçta en az 110 sayı atan NBA tarihindeki ilk takım olan Spurs, mart ayına mağlubiyetle başladı.

Spurs'te Victor Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokluk performans sergilerken, Devin Vassell 18, Stephon Castle 13 sayı kaydetti.

LAKERS, KİNGS'İ FARKLI YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Sacramento Kings'i 128-104 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 28 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, LeBron James 24 sayı, 5 asistle takıma liderlik etti. Austin Reaves ve Deandre Ayton 12'şer sayı kaydetti.

Kings'te ise Nique Clifford 26 sayı, 7 ribaunt, Maxime Raynaud 16 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 14 sayı üretti.

İlgili Konular: #nba #New York Knicks #San Antonio Spurs

İlgili Haberler

Celtics’in 5 maçlık galibiyet serisine Knicks son verdi!
Celtics’in 5 maçlık galibiyet serisine Knicks son verdi! Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımları karşı karşıya getiren maçta New York Knicks, Boston Celtics’i 111-89 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün 16 sayısı yetmedi: Knicks, Rockest'ı mağlup etti
Alperen Şengün'ün 16 sayısı yetmedi: Knicks, Rockest'ı mağlup etti Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Houston Rockets'ı 108-106 mağlup etti.
New York Knicks, Washington Wizards’ı farklı devirdi!
New York Knicks, Washington Wizards’ı farklı devirdi! New York Knicks, deplasmanda Washington Wizards’ı farklı mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı’ndaki zirve yarışında iddiasını sürdürdü.