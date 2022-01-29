Kocaelispor, Cabezas ile ilgili hukuki işlem başlattı
Kocaelispor Kulübü, sözleşmesini fesheden Ekvadorlu futbolcu Bryan Alfredo Cabezas ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bryan Alfredo Cabezas Segura'yla ilgili hukuki işlem başlattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cabezas'ın kulüple olan sözleşmesini 26 Ocak itibarıyla tek taraflı olarak feshettiği belirtilerek, "FIFA Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Talimatı'nın emredici mahiyetteki 14. maddesi kapsamında, fesih öncesi 15 günlük ihtar gönderme zorunluluğu göz ardı edilerek yapılan mesnetsiz ve haksız tek taraflı feshe yönelik kulübümüz tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde hukuki işlem ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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