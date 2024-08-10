Kocaelispor geriden gelip kazanmayı bildi

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 23:55
Kocaelispor geriden gelip kazanmayı bildi
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Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 2-1 kazandı. 

Gençlerbirliği karşılaşmada Gökhan Altıparmak'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapadı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor, 49. dakikada Barış Alıcı ile skora dengeyi getirirken, 57. dakikada Marcao ile öne geçti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, geriden gelerek puanını lige 3 puanla başladı. Gençlerbirliği, ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Pendikspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Boluspor'u ağırlayacak.


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