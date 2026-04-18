Kocaelispor, Göztepe karşısında 1 puanı son anda kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk etti.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü, 3. dakikada Janderson kaydetti.
Kocaelispor'da Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Kocaelispor, maçın son anlarında penaltı kazandı ve 90+8'de Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana ulaştı ve 10. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak.