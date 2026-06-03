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Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

3.06.2026 11:04:00
Güncellenme:
AA
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Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, geçen sezon Göztepe forması giyen Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yıldız, Göztepe'de geçen sezon 9 maça çıktı.

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