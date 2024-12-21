Köhn iki asist yaptı, Bremen farklı kazandı!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 19:56

Güncelleme: 21.12.2024 - 19:56

Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Werder Bremen, sahasında Union Berlin ile karşılaştı. Weser Stadyumu'nda oynanan maçı Werder Bremen 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 13 ve 17. dakikalarda Grüll, 45. dakikada Weiser ve 87. dakikada Stage'den geldi. Union Berlin'in tek golünü 23. dakikada Schafer kaydetti.

DERRICK KÖHN'DEN İKİ ASİST

Grüll'ün 17, Weiser'in ise 45. dakikada attığı gollerin asistini Galatasaray'dan kiralanan Derrick Köhn yaptı. Köhn, Bremen formasıyla bu sezon 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Ole Werner'in öğrencileri ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Union Berlin'in galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.

Bu galibiyetle Werder Bremen'in puanı 25'e çıktı. Berlin ekibi ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Werder Bremen, Leipzig deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Heidenheim'e konuk olacak.