Werder Bremen'den Köhn açıklaması: 'Şu ana kadar beklentilerimizi...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 15:09

Güncelleme: 13.10.2024 - 15:09

Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn'ün performansı hakkında konuştu.

"Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu kullanılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Niemeyer, "Derrick Köhn, şu ana kadar beklentilerimizi karşılamayı başardı" dedi.

KARARI SEZON SONU VERECEĞİZ"

Ekonomik durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Peter, "Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil, çünkü ekonomik durumumuzu her zaman göz önüne almalıyız. Bunun kararını sezon sonu vereceğiz" diye konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak isterse, Galatasaray'a 5,125 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun kiralama sürecinde 400 bin Euro başarı bonusu da yer alıyor.

Ayrıca, oyuncunun bonservisi şarta bağlı bonuslarla 300 bin Euro daha yükselebilir.