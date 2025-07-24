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Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu 6 maçla devam etti!

Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu 6 maçla devam etti!

24.07.2025 09:29:00
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AA
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Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu 6 maçla devam etti!

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu heyecanı oynanan 6 karşılaşma ile sürdü.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. eleme turu ilk ayağında yapılan maçlarla sürdü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 6 karşılaşma oynandı.

Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan): 1-1

Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan): 1-0

Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda): 1-1

The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra): 4-2

Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova): 0-0

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