Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu 6 maçla devam etti!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. eleme turu ilk ayağında yapılan maçlarla sürdü.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 6 karşılaşma oynandı.
Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan): 1-1
Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan): 1-0
Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda): 1-1
The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg): 0-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra): 4-2
Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova): 0-0