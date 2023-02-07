30 yıllık öğretmen deprem bölgesinde isyan etti: Bir gün devletim yanımda olsun istedim

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 21:36

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:14

Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem felaketinde çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti.

Malatya merkezde yıkılan binalardan biri de Trend Garden Rezidans’tı. Yurttaşlar, o sırada Trend Garden Rezidans bina enkazının önünden geçen AFAD ekibini durdurdu. İki gündür arama kurtarma için kimsenin gelmediğini belirten yurttaşlar, ekibi enkaza yönlendirdi. Bir yurttaş, “Yazık, yazık… Elimizden bir şey gelmiyor. Yardım istiyoruz sadece. Çok mu? Çok mu ya çok mu, iki gün oldu” diye isyan etti.

Yurttaşların ısrarı sonrasında, AFAD ekibi koordinasyon merkezi ile görüşerek Trend Garden Rezidans’ın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Öğretmen olduğunu söyleyen bir yurttaş, “İstanbul’dan, yabancı ülkelerden geldiğini söyleyen 10 bin gönüllü var. Yönlendirsene kardeşim 10 vilayete biner kişi” diye sitem etti.

"GİTMEYİN KARDEŞİM, BURADA 60 İNSANIMIZ VAR"

Bir başka yurttaş, “Dün AFAD buradaydı, gitti. Böyle bir şey yok ya. Adamlar geldiler, koordinatları aldılar. Çıkıp, gittiler. Gitmeyin kardeşim burada 60 insanımız var ya. Ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

"BEN BURADAYIM' DİYE SES VERİYOR, ALLAH İÇİN SES ALDINIZ, AÇIN YA"

AFAD ekibinin enkazda arama kurtarma çalışmalarına yakınlarını kurtarmak isteyen yurttaşlar da katıldı. Öğretmen olduğunu belirten yurttaş, enkazda çalışmalara katılanlara, “Buradan benim birader şurada. Hanımı sağ, 5.30’da çıkmış. Çocuk da koridora çıkmış. Koridorun orası kapalı. Muhtemelen buralardan bir yer açılsa koridora ulaşılır. Dün herkes buradaymış. Seslenmiş, ‘Eyüp, Eyüp’ diye, ‘Ben buradayım’ diye ses veriyor. Allah için ses aldınız, açın ya” sözleriyle yardım istedi.

"GELDİLER, SEDYELERİ TUTTULAR, KAMERALARA POZ VERDİLER, CENAZE BURADA KALDI"

Yakınlarının kurtarılması bekleyen bir genç de “Sadece gözümüzü boyuyorlar. Biz çalıştık demek için çalışıyorlar” derken; bir başka yurttaş, “İkinci depremde boş olan evlere gittiler. Boşaltılmış evlere gittiler. Ondan sonra buraya kimse uğramadı. Biz açtık, 3 kişi kurtardık. Ondan sonra AFAD ekibi, birdenbire saldırdı. Geldiler, sedyeleri tuttular, kameralara poz verdiler. Sadece kameralara poz verdiler. Cenaze burada kaldı” diyerek enkazı gösterdi.

"30 YILDIR BU ÜLKEYE ÖĞRETMEN OLARAK HİZMET EDİYORUM, BİR GÜN İSTEDİM BU DEVLETİ YANIMDA"

Enkazın altından yakınları kurtarmak için kendi emekleriyle yaşam koridoru açmak için uğraştıklarını söyleyen bir öğretmen, “Burada 65 insan yaşıyor. Şu ana kadar kurtarılan 7 kişi. Tahminimiz eğer dışarı giden yoksa 58 kişi buranın altında. Daha enkazın altında ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, zorlamayla buraya AFAD ekibi göndermesini sağlıyoruz. Ulaşamadığımız kimse kalmadı ama kimseden cevap alamadık. Bekliyoruz. Milletvekili buraya gelmiş, gece saat 4’te, ‘Bir ihtiyacınız var mı?’ Ya ben battaniye istemiyorum ya oradakiler donarken ben ısınmak istemiyorum. Onlar açken ben yemek istemiyorum. Bana kurtarma ekibi gönderin dedim. ‘Yarım saat sonra gönderiyorum’ dedi. Saat kaç bilmiyorum. Bekliyoruz kardeşim. Devleti bekliyorum. Ben 30 yılımı verdim. Öğretmenim ben. 30 yıldır bu ülkeye öğretmen olarak hizmet ediyorum, bir gün istedim bu devleti yanımda. Bir gün devletim yanımda olsun istedim ya” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.