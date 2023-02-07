Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 5434'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.
Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor.
Deprem bölgesi Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybı sayısı 5 bin 434'e yükseldi. Yaralı sayısı 31 bin 777 oldu. Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
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