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Konyaspor'dan Adil Demirbağ için Trabzonspor açıklaması

Konyaspor'dan Adil Demirbağ için Trabzonspor açıklaması

12.06.2026 16:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Konyaspor'dan Adil Demirbağ için Trabzonspor açıklaması

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Trabzonspor'un ilgilendiği Adil Demirbay ile ilgili konuştu.

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Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bordo-mavili ekibin uzun süredir takip ettiği Adil Demirbağ konusunda Konyaspor cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Günebakış Trabzon Haber'e yaptığı açıklamada hem Adil Demirbağ hem de Dennis Draguş transferleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

ADİL DEMİRBAĞ SÖZLERİ

Adil Demirbağ transferine ilişkin konuşan Başkan Atiker, Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili girişimde bulunduğunu doğruladı.

Atiker, "Trabzonspor'un Adil Demirbağ için girişimi oldu. Görüşmelerde Dennis Draguş'un da içinde yer aldığı bir takas formülü gündeme geldi. Ayrıca bize 1 milyon Euro ve Göktan Gürpüz önerildi. Ancak transferde takas olmayacaksa Adil Demirbağ için beklentimiz en az 5 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

Dennis Draguş'un transfer süreciyle ilgili de konuşan Ömer Atiker, Rumen futbolcunun takas görüşmelerinde önerilen isimlerden biri olduğunu söyledi.

"DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Atiker, "Transferde takasta önerilen isimlerden biri Dennis Draguş oldu. Şu anda izleme komitemiz oyuncuyu takip ediyor. Olumlu bir rapor gelirse değerlendirme yapacağız. Ancak olumsuz bir rapor gelmesi halinde herhangi bir girişimde bulunmayacağız" dedi.

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