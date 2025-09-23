Konyaspor'dan Uğurcan Çakır'a büyük övgü!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında ilk iç saha maçına Konyaspor maçında çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Umut Nayir'in golüne engel olamayan milli file bekçisi, bu dakikada skor 3-1'e geldikten sonra ise kritik kurtarışlara imza attı ve maçın zora girmesinin önüne geçti.

RECEP UÇAR'DAN ÖVGÜ

Uğurcan, bu performansı ile alkış aldı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da maçın ardından, "Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi" dedi.

Uğurcan Çakır, karşılaşmayı toplam 4 kurtarış ile tamamladı.