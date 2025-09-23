Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konyaspor'dan Uğurcan Çakır'a büyük övgü!

Konyaspor'dan Uğurcan Çakır'a büyük övgü!

23.09.2025 09:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Konyaspor'dan Uğurcan Çakır'a büyük övgü!

Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçın ardından yaptığı açıklamada milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın performansını övdü.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında ilk iç saha maçına Konyaspor maçında çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Umut Nayir'in golüne engel olamayan milli file bekçisi, bu dakikada skor 3-1'e geldikten sonra ise kritik kurtarışlara imza attı ve maçın zora girmesinin önüne geçti.

RECEP UÇAR'DAN ÖVGÜ

Uğurcan, bu performansı ile alkış aldı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da maçın ardından, "Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi" dedi.

Uğurcan Çakır, karşılaşmayı toplam 4 kurtarış ile tamamladı. 

İlgili Konular: #galatasaray #uğurcan çakır #Recep Uçar

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir'
Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir' Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü' Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu!
Galatasaraylı Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi vurgusu! Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.