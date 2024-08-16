Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:10

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:10

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Konyaspor, Süper Lig oynadığı ilk maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmişti.

Galatasaray ise sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray kafilesinde, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."

47. RANDEVU

Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.