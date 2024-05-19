Konyaspor maçı öncesi Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 20:47
Konyaspor maçı öncesi Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech, 59. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Faslı yıldız, Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.


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