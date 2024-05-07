Konyaspor maçında sakatlanmıştı: İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:34
Konyaspor maçında sakatlanmıştı: İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.

2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DERBİDE OLMAYACAK

İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.


irfan can kahveci haberleri fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!

Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'
Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber!

Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!
Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!

Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!
Puan farkı 6'ya yükseldi: Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı! Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

Puan farkı 6'ya yükseldi: Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı! Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
Nikah töreninde dua okunmasına soruşturma

Nikah töreninde dua okunmasına soruşturma
Eşi Hakan Baş'tan sonra ünlü oyuncu Bensu Soral hastaneye kaldırıldı!

Eşi Hakan Baş'tan sonra ünlü oyuncu Bensu Soral hastaneye kaldırıldı!
“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni bir soluk: Ünlü isim geliyor!

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni bir soluk: Ünlü isim geliyor!
Evleri her zaman tertemiz olan insanların 5 sırrı!

Evleri her zaman tertemiz olan insanların 5 sırrı!
Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor