Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Rakibimizin zaaflarını biliyoruz'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:32

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda BATE Borisov ile oynanacak ilk maçta sahaya iyi bir sonuç almak için çıkacaklarını söyledi.

İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takımın kamplar, hazırlık maçları ve hafta içi antrenmanlarla Bate Borisov maçına hazır olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni çok önemsediklerini anlatan Palut, "Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz. Bu, uzun bir süreç gibi duruyor, 3 rakibi elemek gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız. Maça kendi sahamızda gibi görünse de BateBATE Borisov ev sahipliğinde çıkacağız. Rakibin analizini yaptık. Son derece organize takımla oynayacağız. Oyun istikrarı olan bir rakibimiz var. Her takımın olduğu gibi onların da zaafları var. Sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Oğulcan'ın sakatlığı dışında eksiğimiz yok" diye konuştu.

Palut, takımın enerjisinden ve isteğinden memnunum olduğuna dikkati çekerek, "Takımımız gayet konsantre bir şekilde çalıştı. Bunu göreceğimiz yer de yarın saha ama Başakşehir ile yaptığımız hazırlık maçına göre daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Kafamda ilk 11 belli. Gönül istiyor ki ilk maçta rahat sonuç alalım ama olayı dakika dakika yaşayacağız" dedi.

"TOPA SAHİP OLMAYA ÇALIŞAN BİR KONYASPOR İZLETECEĞİZ"

Karşılaşmaya hazır bir 11 ile çıkmayı planladıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Atak organizasyonları, şut çalışmaları gibi hazırlıklarımızı yaptık. Yarın oyuncularımızdan bu çeşitliliği bekliyoruz. Bu denemeleri yapan bir Konyaspor görebiliriz. Kendi liginde dominant bir takım ve oyun ezberleri var, bundan vazgeçmiyorlar ama bizim de bir oyun kurgumuz var. Genel anlamda topa sahip olmaya çalışan bir Konyaspor izleteceğiz. Konya'da oynanacak olmasının kağıt üzerinde avantajı var ama sahada bunu sonuca dönüştüreceğiz."

Palut, kendisinin ilk Avrupa maçı olmasından dolayı heyecanlı olduğunu, ancak bunun panik seviyesinde olmadığını sözlerine ekledi.

"BURADAN KOLAY ÇIKILMAYACAĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Yeşil beyazlı takımın kalecisi İbrahim Sehic ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

21 Temmuz Perşembe günü oynanacak maça ilişkin Sehic, "Rakibi çok iyi tanımıyoruz ama gerekli analizler yaptık, kalemizi genel kapatıp goller bulmayı hedefliyoruz. Kesinlikle galip gelmek istiyoruz. İkinci maçta ise taraftarımızın da avantajını kullanıp istediğimiz sonucu elde etmek istiyoruz" dedi.

Sehic, bu zaman kadar yaptıkları hazırlıkların sadece Avrupa için olmadığına işaret ederek, "Lig için de motive oluyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız var, yarın ki maça odaklandık. Şu ana kadar iyi hazırlandık. Yeni oyuncular da çok yetenekli. Fiziksel olarak kısa sürede hazır olacaklar. Yarın oynayacağımız takım fiziksel olarak hazır. Geçen yıl evimizde kolay yenilmeyen bir takım olduğumuzu ve buradan kolay çıkılmayacağını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.