Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Konyaspor, Barış Yardımcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:00
Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı’ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


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