Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 22:00

Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı’ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."