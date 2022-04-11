Konyaspor'da öfke dinmiyor! Şimdi de Ferhat Gündoğdu'ya istifa çağrısı!
Çaykur Rizespor maçında hakem skandalına maruz kalan Konyaspor Kulübü, sert bir açıklama daha yaptı. Yeşil-beyazlılar, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini istedi.
Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Çaykur Rizespor 'a 2-1'lik skorla yenilen Konyaspor'da maçın hakemlerine tepki devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, konuya dair resmi internet sitesinden oldukça sert bir açıklama yayımladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Spor kamuoyu Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz karşılaşmayı ibretle izlemiştir. 100. Yılımızda, marka değerine katkı sağlamaya çalıştığımız ve kıyasıya rekabete girdiğimiz, vefat eden kardeşimizin adının verildiği 'Ahmet Çalık Sezonu'nda maruz kaldığımız bilinçli operasyonu şiddetle kınıyoruz.
Ligimizde yaşanan olumsuzluklar sonrası sorumluların bir şekilde görevlerine devam etmesi kabul edilemez ve dayanılmaz bir hal almıştır. Herkesin gözü önünde, çağ dışı bir ilkesizlikle, kasıtlı şekilde takımımızın mağlup olmasını sağlayanlar bir taraftan zirve mücadelemize sekte vurmuş bir taraftan da ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir.
Konyaspor olarak; yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz.
Konyaspor camiası, adalet tecelli edene kadar olayın takipçisi olacak ve asla geri adım atmayacaktır."
Kulübümüzden Açıklama...https://t.co/92vKrlOwNV pic.twitter.com/R9oGkOJWcS— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) April 11, 2022
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