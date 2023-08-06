Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması: 'Yine kiralanacak'

Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ın menajeri Becali, oyuncunun geleceği hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 15:55
Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması: 'Yine kiralanacak'
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Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali'den transfer açıklaması.

AYRILIĞI AÇIKLADI 

Rumen basınına konuşan Becali, Morutan'ın yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağını açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak gönderilecek.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNE GİTMEYECEK

Morutan'ın adı, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi olan Neftçi Bakü ile anılıyordu. Bu söylentileri yalanlayan menajer Becali, "Morutan'ın Neftçi Bakü'ye gitme ihtimali yok" dedi. 

TAKIMLAR ARASINDA KONYASPOR DA VAR 

Rumen menajer, Olimpiu Morutan gelecek sezon bir Türk veya İtalyan takımına kiralanacağını belirterek, ihtimaller arasında Konyaspor, Palermo ve Sampdoria'nın olduğunu söyledi.

36 MAÇTA 6 GOL, 8 ASİST

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan, geri kalan sezonu İtalya Serie B takımı Pisa'da geçirmiş ve 36 maçta 6 gol, 8 asistlik skor katkısı yapmıştı.


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