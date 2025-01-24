Konyaspor'dan savunmaya takviye

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:47

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:47

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, savunma hattına takviye yaptı.

Konyaspor, Serik Belediye'den 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i kadrosuna kattı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Konyaspor'umuz, genç futbolcu Abdurrahman Üresin ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Kepez Spor Futbol A.Ş.'de profesyonel olan Abdurrahman Üresin, sezonun ilk yarısında Serik Belediyespor forması giydi.

Yeni transferimiz takımımızda 17 numaralı formayı giyecek."

"TARİF EDİLMEZ DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Abdurrahman Üresin, transfer sonrası, "Öncelikle tarif edilemez duygular içerisindeyim. Bu büyük camiada tabiki hedeflerim var. Süper lig kariyerimin başlangıç noktası olan Konyaspor benim için büyük anlam ifade ediyor. Önce kulübüm için sonrasında kendi hedeflerim doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.