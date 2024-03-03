Konyaspor'dan üst üste 2. galibiyet!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:33
Konyaspor'dan üst üste 2. galibiyet!
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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Pendikspor deplasmanına konuk oldu. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla deplasman ekibi oldu.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi attı.

FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA CEZALI

Pendikspor'da 58. dakikada sarı kart gören Fredrik Midtsjö, cezalı duruma düştü. Midtsjö, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor, Pendikspor galibiyetiyle birlikte ligde 182 gün sonra deplasman galibiyeti aldı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 31 puana yükseldi. İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına çıkan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.


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