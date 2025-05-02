Kritik maçlar öncesi... Arda Güler için tarihi fırsat!
Bu hafta Celta Vigo ile oynayacak Real Madrid, gelecek hafta ise Barcelona ile ölüm kalım maçına çıkacak. İspanyol basını, Ancelotti'nin bu maçlarda Arda Güler'e süre verip vermeyeceği ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Real Madrid sezonu kupasız kapama tehlikesiyle karşı karşıya. La Liga'nın son 5 haftasına girilirken Real Madrid, gelecek hafta 4 puan gerisinde kaldığı Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Zorlu maç öncesi Celta Vigo'yu konuk edecek Real Madrid'de Arda Güler'in akıbetiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Ancelotti'nin ligde oynanan son 6 maçta 3'ü ilk 11'de olmak üzere şans verdiği Arda Güler, son virajda da takımın kilit isimlerinden biri olabilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ancelotti, Arda Güler'e ligin son virajında formayı vermeyi düşünüyor.
Arda Güler'in süre bulduğu maçlardaki etkili performansı ve takıma oyun aklı olarak liderlik edebilmesi nedeniyle Ancelotti'nin güvenini kazandığı belirtildi.
20 yaşındaki milli futbolcunun Celta Vigo karşısındaki maça ilk 11'de başlaması beklenirken, Barcelona karşısında da süre almasına kesin gözüyle bakılıyor. Arda Güler'in bu süreçte aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi durumunda gelecek sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olabileceği belirtildi.
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