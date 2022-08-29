Kuaresma Azad ile Anne Marie'nin babasından 'Rachid Ghezzal' başvurusu!

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:29

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 'Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek' duyurusunun ardından Diyarbakır'da yaşayan ve Ankara'da Futsal 1'inci Ligi takımlarından Çankaya Belediyespor'da oynayan Veysi Çevik, Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın ismini almak için talepte bulundu. Sadece maç günleri Ankara'ya giden Veysi Çevik, oğlu Kuaresma Azad'ın adının da 'Ricardo Kuaresma Azad' olması için başvuru yaptı. Kızına da İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin adını koyan Çevik'in 2 başvurusunun şu an inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

'EŞİME DE ANDERSON TALISCA İSMİ İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIM'

Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Veysi Çevik, "Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı. Sevdik, kızıma da onun ismini verdik. Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" dedi.

"Herkesin yaptığını değil; değişik şeyleri yapmayı seviyorum" diyen Veysi Çevik, "Kızımın ismini aslında Muslera koyacaktım. İstanbul'da biri, çocuğuna Ege Muslera adını koymuştu. O zaman ben de 'Anne-Marie olsun' dedim. Muslera da çok sempati duyduğum bir insan" diye konuştu.

Halide Çevik (29) de eşine olan sevgisi nedeniyle yabancı isimleri olgunlukla karşıladığını belirterek, "Benim aslında futbol ile bir alakam yok. Eşimi sevdiğim için görmezden geliyorum. O yüzden kızmıyorum, bir şey demiyorum. İlerleyen zamanlarda fikrimi değiştirebilirim. İsmim Talisca olabilir" dedi.