Kulüp doktoru açıkladı: Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:39

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:39

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili bir açıklama geldi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp doktoru Yener İnce, Kolombiyalı stoper için, "Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sahalara dönecek" dedi.

Davinson Sanchez, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.