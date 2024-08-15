Kulüp doktoru açıkladı: Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili bir açıklama geldi.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüp doktoru Yener İnce, Kolombiyalı stoper için, "Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sahalara dönecek" dedi.
Davinson Sanchez, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.
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