Kulüp doktoru açıkladı: Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:39
Kulüp doktoru açıkladı: Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!
Abone Ol google-news

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili bir açıklama geldi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp doktoru Yener İnce, Kolombiyalı stoper için, "Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sahalara dönecek" dedi.

Davinson Sanchez, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.


Davinson Sanchez haberleri galatasaray haberleri sakatlık haberleri Yener İnce haberleri

İlgili Haberler

Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!

Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!
Galatasaray'dan transfer açıklaması: 'Kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı'

Galatasaray'dan transfer açıklaması: 'Kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı'
Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'dan Baran Demiroğlu kararı!

Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'dan Baran Demiroğlu kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler