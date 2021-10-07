Kulüpler Birliği, TFF'den hakemlere müdahale istedi
ÖZEL - Kulüpler Birliği temsilcileriyle TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler arasında yapılan zirveden MHK'de sistematik değişiklik ve bazı hakemlerin görevden el çektirilmesi istendi. ARİF KIZILYALIN yazdı.
Türk futbolunun günlerdir beklediği toplantı gerçekleşti.
Kulüpler Birliği'nin belirlediği kulüp başkanları Süleyman Hurma (Karagümrük), Tahir Kıran (Rizespor) ve Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve yöneticilerle bir araya gelirken hakem hataları ve MHK masaya yatırıldı.
Kulüp Başkanları TFF'den MHK içinde yıllardır yer alan ve artık 'gruplaşan' bazı hakemlerin görevlerine son verilmesi istendi. Bir kulüp başkanının "mecazi" imada bulunduğu, sonra sözünü geri aldığı öğrenildi. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın da yer aldığı toplantıda, kulüpler adına söz alan bir başkan, "Hasan Doğan'ın gösterdiği cesareti gösterin, gruplaşan ve kulüplerin canını yakan hakemleri emekli edin. Gruplaşmanın ötesine geçenlere izin vermeyin. Gencecik hakemleri de bu gruptan kurtarın" dedi.
Yine MHK'nin yönetim modeli üzerine de teklif getiren kulüpler İngiltere örneğini verdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın çalıştığı model TFF Başkanı, yöneticiler ve Serdar Tatlı'ya anlatıldı.Akraba haktemlerin görevden el çektirilmesi, İngiltere'de olduğu gibi gözlemcilerin maçlara gitmeden hnakem değerlendirmesi yapması. Hakem puanlamalarının bilgisayar üzerinden yapılması ve VAR hakemlerinin sahada görev almaması gibi talepler TFF'ye sunuldu. TFF'den kıdemli bir yöneticinin ise "Bunlar bilinen yöntemler önemli olan şeffalık. Bu konuda çalışmalar yapacağız, ancak kimse de Amerika'yı yeniden keşfetmesin. Üstelik hakemlerin TFF dışında bir yere bağlanması söz konusu olamaz, UEFA ve fIFA izin vermez" dediği öğrenildi.
Zaman zaman sertleşen toplantı el sıkışılarak sona ererken, "Daha sık görüşülmesi" kararlaştırıldı. Nihat Özdemir de başkanlardan "Medya üzerinden değil, dertlerinizi telefonla bana ve arkadaşlara anlatın önce" ricasında bulunduğu öğrenildi.
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