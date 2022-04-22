Küme düşme TBMM'ye taşındı!

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması tartışmasıyla alakalı önemli bir açıklama yaptı. Fendoğlu, konuyu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 19:00
Küme düşme TBMM'ye taşındı!
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Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılıp, kaldırılmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, TBMM'de MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurduklarını açıkladı.

Meclis'te konuşan Fendoğlu, TBMM'de söz alarak "Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde bu yıl küme düşmenin kalkmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettik. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını şehirlerimiz adına ilettik" ifadelerini kullandı.


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