Michy Batshuayi Fenerbahçe tarihine geçti: Yabancılar arasında ilk sıraya oturdu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batsuhayi, maç başına gol ortalaması esas alındığında sarı-lacivertli takımın tarihine adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:37
Michy Batshuayi Fenerbahçe tarihine geçti: Yabancılar arasında ilk sıraya oturdu!
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Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi çok önemli bir istatistiğe imza attı.

Fanatik'in haberine göre golcü oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 40 maç ve üstü forma giyen futbolcular arasında maç başına 0.58 ile en yüksek gol ortalamasına sahip 3. futbolcu oldu. Batshuayi, yabancı futbolcular arasında ise ilk sırada yer aldı.

TANJU ÇOLAK İLK SIRADA

Batshuayi, sarı-lacivertli ekipte 60 maçta 35 gol attı. İlk sırada 0.89 ortalama ile Tanju Çolak, 2. sırada ise 0.62 ile Aykut Kocaman var.

30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi'nin sözleşmesi haziran ayında sona erse de Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Batshuayi bu sezon 28 resmi maçta 15 gole imza atarken 2 de asist yaptı. Performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların yüzünü güldürdü.


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