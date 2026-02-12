Kura çekimi sonrası Fransızlardan Türkiye açıklaması!

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Diallo, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNDE BİRÇOK TÜRK TARAFTAR YER ALACAK"

Diallo, "Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.