Raheem Sterling'in yeni adresi resmen belli oldu!

12.02.2026 23:26:00
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Raheem Sterling'i kadrosuna kattığı açıklandı.

Feyenoord, Chelsea'den ayrılan Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Raheem Sterling'in, Feyenoord ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı kaydedildi.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, ocak ayı sonunda Chelsea ile olan 18 aylık sözleşmesini feshederek serbest oyuncu statüsüne düşmüştü.

"UZUN ZAMANDIR İLK KEZ..."

Yeni takımına imza atan Raheem Sterling yaptığı açıklamada, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimdeki bir sonraki adımı kontrol etme fırsatım oldu. Kulüplerle ve baş antrenörleriyle görüşmek, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni dönemde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim" ifadelerini kullandı.

CHELSEA'DE FORMA ŞANSI BULAMADI

Liverpool altyapısından yetişen Raheem Sterling, 2015'te Manchester City'e 63.7 milyon Euro bedelle transfer oldu. 7 yıl sonra Chelsea'ye 56.2 milyon Euro karşılığı imza attı.

Geçen sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Sterling, bu sezon ise Chelsea'ya geri döndü ancak oynama fırsatı bulamadı.

Sterling, tamamı Manchester City'de olmak üzere 4 Premier Lig, 5 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Federasyon Kupası kazandı.

