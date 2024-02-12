Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde düzenlenen Türkiye Kupası kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük
Kupada yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Ankaragücü - Fenerbahçe / Beşiktaş - Konyaspor
Galatasaray - Karagümrük / Trabzonspor - Başakşehir
Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.
Türkiye Kupası haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri beşiktaş haberleri trabzonspor haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber