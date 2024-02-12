Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 12.02.2024 - 14:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Karagümrük

Kupada yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Ankaragücü - Fenerbahçe / Beşiktaş - Konyaspor

Galatasaray - Karagümrük / Trabzonspor - Başakşehir

Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.