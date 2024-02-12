Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli olacak!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:57
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli olacak!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 12 Şubat Pazartesi çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Seri başı takımlar;

Beşiktaş
Başakşehir
Fenerbahçe
Galatasaray

Seri başı olmayan takımlar;

Konyaspor
Ankaragücü
Trabzonspor
Fatih Karagümrük


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