Kural hatası itirazı reddedilen Semt77 Yalovaspor, tahkime başvuracak
Aliağa Petkimspor maçıyla ilgili kural hatası itirazları reddedilen Semt77 Yalovaspor, tahkime başvurulacağını bildirdi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un kulüp başkanı Orbay Tuna, Aliağa Petkimspor maçıyla ilgili kural hatası itirazlarının reddedilmesi nedeniyle tahkime başvuracaklarını bildirdi.
Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28. haftada İzmir'de oynadıkları müsabakayı son saniye basketiyle 81-80 kaybettiklerini hatırlattı.
Bitime 1,2 saniye kala yaşanan olaya ilişkin yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten Tuna, "Kulübümüzün hakkını aramak için yaptığımız başvuruyla alakalı konuyu tahkime taşıyacağız. Bununla ilgili lehimize bir sonuç çıkacağına olan inancımız tam." ifadesini kullandı.
28 hafta müsabakasında oyun süresinin bitimine 1,2 saniye kala Aliağa Petkimspor, kenardan topu oyuna soktuktan sonra oyuncusu Armand'ın 3 sayılık atışı ile maçı kazanmış, Semt77 Yalovaspor da sayının oyun süresi dışında gerçekleştiği ve kural hatası yapıldığı yönünden itirazda bulunmuştu.
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