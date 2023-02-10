Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:16
Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından 16 kişi depremde hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 depremler esnasında Adıyaman’da bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesi de otel enkazının altında kalmıştı. TVF, kafileden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

TVF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.


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