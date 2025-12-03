Kylian Mbappe duble yaptı: Real Madrid'in 3 maçlık hasreti son buldu!

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Real Madrid'in ilk golünü 7. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Deplasman ekibinin 2. golü ise 42. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi.
MBAPPE'DEN DUBLE
İlk yarı, Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kylian Mbappe 59. dakikada yeniden sahneye çıktı ve kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI
Öte yandan milli futbolcu Arda Güler, yedek başladığı maçta sakatlık yaşayan Eduardo Camavinga'nın yerine 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde 3 maçlık beraberlik serisinin ardından ilk kez kazanan Real Madrid, 36 puana yükselerek 2. sırada konumlandı ve zirve takibini sürdürdü.
20 puanda kalan Athletic Bilbao ise 8. sırada yer aldı.
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.