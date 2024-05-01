Yayınlanma: 01.05.2024 - 22:25

Güncelleme: 01.05.2024 - 22:25

Futbol sahnesinde adından oldukça fazla söz ettiren isimlerden biri olan Fransız futbolcu olan Kylian Mbappe'nin kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kylian Mbappe kimdir? Kylian Mbappe kaç yaşında, nereli? Kylian Mbappe ne kadar maaş alıyor?

KYLİAN MBAPPE KİMDİR?

Kylian Mbappe 20 Aralık 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Paris'te doğan ve Bondy çevresinde büyüyen Mbappé, üst düzey kulüp kariyerine 2015'te Monaco'da başlayarak Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. 2017'de on sekiz yaşındaki futbolcu Paris Saint-Germain'e kiralandı ve daha sonrasında aynı kulüp tarafından 180 milyon € karşılığında transfer edilerek en pahalı ikinci futbolcu oldu.[4] PSG'de dört Ligue 1 ve üç Coupe de France şampiyonluğu yaşayarak 217 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Mbappé ayrıca 2019–20 sezonunda PSG'de dört kupa kazandı ve takımın ilk Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterdi.

Mbappé, Fransa için uluslararası düzeyde ilk maçına 2017 yılında 18 yaşındayken çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Mbappé, bir Dünya Kupası'nda gol atan en genç Fransız futbolcu ve Pelé'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. Fransa'yla Dünya Kupası'nı kazanan Mbappé ayrıca turnuvada ikinci en golcü oyuncu oldu ve performansıyla FIFA Dünya Kupası En İyi Genç Oyuncu ve Fransa Yılın Oyuncusu ödüllerini kazandı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın finalde kaybetmesiyle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu oldu.

Mbappé 2018, 2019 ve 2022'de FIFA FIFPro World11'a, 2018'de UEFA Yılın Takımı'na ve 2016-17, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi. 2021'de Globe Soccer Yılın Oyuncusu seçilen Mbappé; 2017'de Golden Boy ödülü, üç Ligue 1 Yılın Oyuncusu ödülü ve dört Ligue 1 gol krallığı kazandı. Ayrıca 2021-22 sezonunda Ligue 1'de bir sezonu hem gol hem de asist kralı olarak tamamlayan ilk futbolcu oldu.