Yayınlanma: 01.05.2024 - 21:28

Güncelleme: 01.05.2024 - 21:28

Son olarak oğluyla gündeme gelen oyuncu Çiçek Dilligil'in hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında? Çiçek Dillgilin eşi ve çocuğu kim? Çiçek Dilligil hangi dizilerde rol aldı?

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak tiyatroda büyüdü. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçının halası Aliye Rona, kuzeni ise Enis Fosforoğlu'ydu. Sanatçı sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Altı yaşındayken Minik Cadı isimli filmde Çiçek karakterini canlandırarak sinema ile tanıştı. On yaşındayken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Kedi Kız isimli çocuk oyununda Kedi Kızı oynayarak başladığı çocuk oyunlarına ilk, orta ve lise hayatı boyunca devam etti. Liseyi Kadıköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda sürdürdü. Konservatuvarın üçüncü yılından itibaren dizi ve televizyon filmlerinde oynamaya, Kenter Tiyatrosunda oyunculuk ve seslendirme yapmaya başladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

OĞLU CİNSİYET DEĞİŞİMİ YAPTI

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen çocukları Ardahan Öztoprak'ın eğitimi için gittiği Amerika'da kadın kimliğine yöneldiği ve fiziksel görüntüsünde değişikliğe uğradığı kaydedildi. Öte yandan Öztoprak'ın ismini 'Ayda' olarak değiştirdiği öğrenildi.