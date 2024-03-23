Kylian Mbappe'den geleceğiyle ilgili açıklama

Paris Saint Germain yıldızı Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili henüz hiçbir şeyin netleşmediğini ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklandığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 10:00
Kylian Mbappe'den geleceğiyle ilgili açıklama
Abone Ol google-news

Avrupa'da liglere verilen milli takım arasında Fransa, Almanya ve Şili ile karşılaşacak.

Fransa'nın Almanya ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Mbappe, henüz hiçbir şeyin netleşmediğini ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce durumunun belli olacağını söyledi.

"AÇIKLAYABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Geleceğine ilişkin Mbappe, "Hiçbir şey açıklamadım çünkü açıklayabileceğim bir şey yok. Duyuracağım bir şey olduğunda her şeyi açıklayacağım. Bunu hiçbir zaman saklamadım. Sezonun son bölümündeyiz ve 3 kupayı kazanma ihtimalimiz var. Bu çok daha önemli ve şu anda buna odaklandık" dedi.

"YORUM YAPAMAM"

Fransa'nın ev sahipliğindeki Paris Olimpiyatları'nda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya Mbappe, "Olimpiyat oyunlarında oynayıp oynayamayacağım kulübün vereceği bir karar. Yorum yapamam. Bu bana bağlı bir konu değil" yanıtını verdi.

"HER ŞEYİN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mbappe ayrıca şunları söyledi: 

"Avrupa Futbol Şampiyonası dönemi geldiğinde milli takıma odaklanacağım. O güne kadar geleceğimle ilgili her şeyin çözüleceğini düşünüyorum."


kylian mbappe haberleri fransa haberleri psg haberleri

İlgili Haberler

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Mbappe sözleri!

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Mbappe sözleri!
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe kebapçıya dava açtı

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe kebapçıya dava açtı
Mbappe attı, PSG çeyrek finale çıktı

Mbappe attı, PSG çeyrek finale çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir süredir deneniyordu: IFAB'tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!

Bir süredir deneniyordu: IFAB'tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!
Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi

Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi
İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası

İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü
Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!

Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!
Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…

Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…
Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!

Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!
Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’

Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’