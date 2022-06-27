La Liga kulüpleri Inaki Pena'yı istiyor

27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:38

Geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Genç kalecinin, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle ayrılık ihtimalini düşündüğü öne sürüldü.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Brezilyalı kaleci Neto'nun Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmaması sebebiyle takımdaki geleceği belirsiz bir hal alan Inaki Pena, kendisi ile ilgilenen Real Betis ve Celta Vigo'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olması halinde takımdan ayrılmak istediği belirtilen Pena'nın bonservisiyle veya kiralık olarak gelen teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Barcelona ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Pena'nın, kiralık olarak takımdan ayrılması halinde Barcelona'dan yeni bir proje ve sözleşme talep edeceği ifade edildi.

23 yaşındaki Inaki Pena, geçen sezon Galatasaray ile 8 resmi maça çıkmıştı.