Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:53

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:53

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın eski eşi Talulah Riley yeniden nikah masasına oturdu. 38 yaşındaki oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Thomas Brodie-Sangster ile evlendi. Peki, Talulah Riley kimdir, kaç yaşında, nereli? Talulah Riley filmleri...

TALULAH RİLEY KİMDİR?

Talulah Riley, İngiliz bir aktris ve yazardır. 26 Eylül 1985'te Hertfordshire, İngiltere'de doğmuştur. Riley, "Pride & Prejudice" (2005), "St. Trinian's" (2007), ve "Inception" (2010) gibi filmlerde rol almıştır. Ayrıca "Westworld" adlı televizyon dizisinde Angela karakterini canlandırmıştır.

Talulah Riley, ünlü girişimci Elon Musk ile iki kez evlenip boşanmıştır. İlk evlilikleri 2010 yılında gerçekleşti ve 2012 yılında boşandılar. Ancak, 2013 yılında tekrar evlendiler ve 2016 yılında tekrar boşandılar.

TALULAH RİLEY FİLMLERİ

1. Pride & Prejudice (2005) - Mary Bennet

2. St Trinian's (2007) - Annabelle Fritton

3. The Boat That Rocked (2009) - Marianne

4. St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold (2009) - Annabelle Fritton

5. Inception (2010) - Blonde (Bar konuk)

6. The Dilemma (2011) - Concept Car Spokesmodel

7. White Frog (2012) - Ms. Lee

8. The Knot (2012) - Alexandra

9. The Liability (2012) - Girl in the Car

10. In a World... (2013) - Pippa

11. Thor: The Dark World (2013) - Nurse (Silinmiş sahnelerde)

12. The Last Witness (2018) - Jeanette Mitchell

13. Bloodshot (2020) - Gina DeCarlo