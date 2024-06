Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:38

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:38

Joon-hwan'ın 2003 y apımı Güney Kore yapımı "Save The Green Planet!" filminden uyarlanacak olan Yorgos Lanthimos imzalı "Bugonia" filmi için geri sayım başladı. Peki, Yorgos Lanthimos kimdir, kaç yaşında, nereli? Yorgos Lanthimos filmleri...

YORGOS LANTHİMOS KİMDİR?

1973 yılında Atina'da dünyaya gelen Lanthimos, Hellenic Sinema ve Televizyon Okulu Stavrakos'ta film ve televizyon yönetmenliği okudu. 90'lı yıllar boyunca Yunan dans tiyatrocuları için çekilen videoları yönetti. 1995 yılından bu yana, müzik videoları, kısa filmler ve deneysel tiyatro oyunlarının yanı sıra çok sayıda TV reklamı yönetti. Lanthimos aynı zamanda 2004 Yaz Olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerini tasarlayan ekibin bir üyesidir.

Yorgos Lanthimos'un ilk uzun metrajlı filmi 2001 çıkışlı My Best Friend'tir. Filmi Lakis Lazopoulos ile birlikte çeken Lanthimos'un bir sonraki filmi ise 2005 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan deneysel filmi Kinetta oldu. Bu filmlerin ardından üçüncü uzun metrajlı filmi, 2009 çıkışlı Köpek Dişi (Dogtooth) filmi oldu. Film, 2009 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü'nü kazandı ve 83. Akademi Ödülleri'nde Yunanistan adına Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterildi.[8] Dördüncü uzun metrajlı filmi 2011 çıkışlı Alps,68. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo dalında Osella Ödülü'nü kazandı. Beşinci filmi 2015 çıkışlı The Lobster, 2015 Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü'nü kazandı.





Yorgos Lanthimos beşinci filmi olan 2017 çıkışlı Kutsal Geyiğin Ölümü ile 2017 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. Yönetmenin altıncı filmi The Favourite ise ilk gösterimini 30 Ağustos 2018'de 75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Son filmi 2023 tarihli Zavallılar'ın, 2024 başlarında gösterime girmesi beklenmektedir.

YORGOS LANTHİMOS FİLMLERİ

2001 My Best Friend Lakis Lazopoulos ile birlikte yönetti.

2001 Uranisco Disco

2005 Kinetta

2009 Köpek Dişi

2011 Alps

2013 Necktie

2015 The Lobster

2017 Kutsal Geyiğin Ölümü

2018 Sarayın Gözdesi

2019 Nimic

2022 Bleat

2023 Zavallılar