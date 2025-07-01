Lautaro Martinez açıklama yapmıştı: Sinem Çalhanoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi sürüyor. Galatasaray'a transfer olmak istediği konuşulan milli yıldız için dün Inter Başkanı Giuseppe Marotta ve Inter kaptanı Lautaro Martinez'den tepki gelmişti. Verilen bu tepkilere Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan cevap gecikmedi.

"İHTİYAÇLARI DEĞİŞTİĞİNDE..."

Sinem Çalhanoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır."

Paylaşımda alıntı yaptığı sözlerde ise, "Bazı insanlar sana sadık değildir. Sana olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir" ifadesi yer aldı.





LAUTARO MARTİNEZ NE DEMİŞTİ?

Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda" derken Martinez'in bu sözlerinin Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğu iddia edilmişti.