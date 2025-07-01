Lautaro Martinez tepki göstermişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialara yanıt!

Transfer döneminde Galatasaray ile adı sıkça anılan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, önceki gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense mağlubiyeti sonrası takım arkadaşı Lautaro Martinez ve başkan Giuseppe Marotta'nın kendisini hedef alan açıklamalarına karşın sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Hakan Çalhanoğlu, "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik.

Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi.

Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.

Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi.

Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok.

Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı.

Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm.

Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için.

Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu.

Ağır sözlerdi.

Bölücüydü, birleştirici değil.

Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım.

Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum.

Lafla değil, icraatla konuştum.

Her görüşe saygı duyarım — özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne.

Ama saygı tek taraflı değildir.

Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim.

Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim.

Geçmişte teklifler geldi — çok cazip teklifler. Ama kaldım.

Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum.

Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum.

Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim.

Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum.

Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum."

NE YAŞANMIŞTI?

Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda" derken Martinez'in bu sözlerinin Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğu iddia edilmişti.

INTER BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Son günlerde adı Galatasaray ile sık sık anılan yıldız oyuncu için İtalyan ekibinin başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama gelmişti.

"Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Inter Başkanı Giuseppe Marotta şu şekilde cevap verdi:

"Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok."

"HAKAN İLE KONUŞACAĞIZ"

Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Fluminense'ye elendikleri FIFA Dünya Kupası maçından sonra da konu ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuşan Marotta, "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız" dedi.

Marotta ayrıca, "Transfer dönemi bugün resmen başladı, yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli! Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini dile getirmedi" ifadelerini kullandı.