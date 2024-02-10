Lazio 2 hafta aradan sonra gülen taraf!

İtalya Serie A'da Lazio, Cagliari'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maurizio Sarri'nin ekibi ligde 2 maç sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 19:02
Lazio 2 hafta aradan sonra gülen taraf!
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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lazio, Cagliari deplasmanına konuk oldu. Unipol Domus'taki maçı Lazio 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Alessandro Deiola (Kendi kalesine), 49. dakikada Ciro Immobile ve 65. dakikada Felipe Anderson attı. Cagliari'nin tek golü 51. dakikada Gianluca Gaetano'dan geldi.

Ligde 2 maç sonra kazanan Lazio, puanını 37'ye yükseltti. Cagliari, 18 puanda kaldı.

Lazio, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Cagliari, Udinese deplasmanına gidecek.


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