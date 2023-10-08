Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında kendi sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yöneteimindeki Lazio, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
LAZİO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Milan'a 2-0 mağlup olmuştu.
Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 0-0 berabere kalmıştı.
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