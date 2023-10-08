Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:41

İtalya Serie A'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yöneteimindeki Lazio, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LAZİO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Milan'a 2-0 mağlup olmuştu.

Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 0-0 berabere kalmıştı.