Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında kendi sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:41
Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yöneteimindeki Lazio, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO -  ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LAZİO -  ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Milan'a 2-0 mağlup olmuştu.

Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 0-0 berabere kalmıştı.


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