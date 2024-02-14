Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:33
Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

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LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçta deplasmanda Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United'i 1-0 mağlup etmişti.


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