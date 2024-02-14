Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
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LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçta deplasmanda Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.
Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United'i 1-0 mağlup etmişti.
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