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Lazio'dan Pedro'ya yeni sözleşme!

Lazio'dan Pedro'ya yeni sözleşme!

16.06.2025 15:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Lazio'dan Pedro'ya yeni sözleşme!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio, 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Pedro ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalyan ekibi Lazio, tecrübeli kanat oyuncusu Pedro Rodriguez'in sözleşmesini gelecek yıl haziran ayına kadar uzattığını resmi olarak duyurdu.

37 yaşındaki İspanyol futbolcu, 2021'den bu yana Lazio forması giyiyor ve şu ana kadar 176 maçta 34 gol kaydederek takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyerinin zirvesini 2008-2015 yılları arasında Barcelona'da yaşayan Pedro, burada birçok önemli kupaya uzandı. Ardından Chelsea ve Roma gibi prestijli kulüplerde de forma giydi.

İspanya Milli Takımı'nda ise 65 kez sahaya çıkan Pedro, 17 golle takımına katkı sağladı. Lazio'da hem saha içi performansıyla hem de tecrübesiyle saygı gören yıldız futbolcu, kulübüyle olan bağını sürdürecek.

Kulüp ve oyuncu, bu yeni sözleşmeyle birlikte önümüzdeki sezon da birlikte mücadele edecek.

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